Literatur und Musik

Berlin: Buchhandlung Schmökerzeit |

Karow. „!!Alles Theater!! Maske auf und Vorhang runter“ ist das Motto eines literarisch-musikalischen Programms. Präsentiert wird es am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr von Gerta Stecher. In der Buchhandlung Schmökerzeit in der Achillesstraße 60 liest und singt sie Texte aus ihrem Theaterbuch. Diese würzt sie mit Chansons von Hollaender, Brecht und Kästner. Begleitet wird Gerta Stecher von Christiane Obermann am Piano. Anmeldung unter 94 38 06 73 an. Der Eintritt kostet sieben Euro. BW