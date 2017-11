Märchenhaftes Wissen testen

Berlin: Künstlerhof Buch |

Buch. Anlässlich der Berliner Märchentage finden am 11. November zwei Veranstaltungen im Märchenturm auf dem Künstlerhof Alt-Buch statt. Unter dem Motto „Wer kennt sich aus?“ sind zunächst ab 14 Uhr alle ab vier Jahre willkommen, die ihr Wissen über Märchen testen möchten. Wer heiratet wen im Märchen? Wo müssen wilde Tiere bezwungen werden? Wo stehen Tiere den Menschen zur Seite? Ute Dibbert vom Berlin-Brandenburgischen Märchenkreis weiß über all dies Bescheid und gestaltet mit den Kindern einen märchenhaften Nachmittag. Der Eintritt ist frei. Ab 19 Uhr sind Ute Dibbert dann alle ab 16 Jahre im Märchenturm willkommen. Unter dem Motto „Sie aber sah nur ihren Liebsten …“ erzählt sie Märchen von mutigen Frauen. Der Eintritt kostet drei Euro. Der Märchenturm befindet sich in der Straße Alt-Buch 45-51. Anmeldung zu beiden Veranstaltungen unter 0179 778 32 47 ist erwünscht. BW