Berlin: Schlosskirche Buch |

Buch. Zu einem Weihnachtskonzert lädt die Buch-Karower Zweigstelle der Musikschule „Béla Bartók“ am 21. Dezember in die Schlosskirche in der Straße Alt-Buch 36 ein. Ab 18 Uhr erklingt in der Kirche traditionelle Weihnachtsmusik. Zu erleben sind sowohl Solisten als auch Ensembles der Musikschule. Der Eintritt ist frei. BW