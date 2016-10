Pinselheinrichs Kommentare

Berlin: Buchhandlung Schmökerzeit |

Karow. Heinrich Zille steht im Mittelpunkt eines literarisch-musikalischen Programms mit dem Kalliope-Team am 28. Oktober um 19.30 Uhr. In der Buchhandlung Schmökerzeit in der Achillesstraße 60 werden die Schauspieler Lusako Karonga und Valeska Hegewald, der Pianist Armin Baptist und die Moderatorin und Erzählerin Gisela M. Gulu die Zuhörer in die Welt von „Heinrich Zille und sein Milliöh“ entführen. Zille war nicht nur ein genialer Zeichner, Maler und Fotograf, sondern auch ein scharfsinniger Chronist seiner Zeit. Anmeldung unter 94 38 06 73 an. Der Eintritt kostet sieben Euro. BW