Vortrag zur Imkerei in Buch

Buch.

„Imker in Berlin“ ist der Titel einer Veranstaltung, die das Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus zusammen mit dem Imkerverein Buch-Panketal organisiert. Im Saal des Bürgerhauses in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 ist am 4. Mai ab 18 Uhr Dr. Marc Kohfink zu Gast. Der Bio-Imker, der zugleich Vorstandsmitglied des Imkerverbandes Berlin ist, hält einen Vortrag über Bienen, Imkerei und Honig. Anschließend können ihn die Teilnehmer ausfragen. Und natürlich gibt es Honigprodukte. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter941 54 26 oder per E-Mail shz.buch@albatrosggmbh.de an.