Berlin: Schlosspark Buch |

Der Bucher Bürgerverein beteiligt sich in diesem Jahr an der berlinweiten Aktion "Berlin machen" für ein schöneres und sauberes Berlin.



Deshalb findet der freiwillige Arbeitseinsatz im Schlosspark Buch diesmal am 06. Mai 2017 von 10:00 bis 12:30 Uhr statt.



Freiwillige Helfer sind immer gerne willkommen!



Treffpunkt: Schlosspark Buch, Parkeingang Alt-Buch/Rosenbeet