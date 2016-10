Basar im Bucher Gemeindehaus

Buch.

Der traditionelle Jahresbasar der evangelischen Kirchengemeinde Buch öffnet am 12. November von 14 bis 18 Uhr und am 13. November von 11.30 bis 14 Uhr im Gemeindehaus, Alt-Buch 36. Für diesen sind Sachspenden willkommen, die ab sofort im Gemeindehaus vorbeigebracht werden können. Gern gesehen sind gut erhaltene Haushaltsgeräte, Bücher, CDs und DVDs und Kassetten, aber bitte keine Schallplatten. Weiterhin freuen sich die Organisatoren über Kunstgewerbe, Kinderbekleidung bis Größe 146, Handarbeiten oder auch selbst gekochte Marmelade. Abgabezeiten sind dienstags von 17 bis 19 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Der Erlös kommt zu einem Teil einem humanitären Hilfsprojekt zugute, der andere Teil fließt in ein Projekt der Gemeinde. Weitere Informationen gibt es unter

949 71 63 oder per E-Mail pfarramtberlinbuch@online.de