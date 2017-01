Beratung zu Recht und Rente

Berlin: Bürgerhaus Buch |

Buch. Das Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Buch bietet am 19. Januar ab 16 Uhr eine kostenfreie Rechtsberatung durch die Rechtsanwältin Ingeborg Mettin und den Rechtsanwalt Steffen Brück an. Jeder kann ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Beraten wird zu Themen aus dem privaten und beruflichen Alltag. Weiterhin gibt es im Stadtteilzentrum eine Rentenberatung durch Dietrich Schneider. Zu der sind Ratsuchende das nächste Mal am 27. Januar von 13 bis 18 Uhr willkommen. Anmeldung dafür unter 0170 811 93 55. Beide Beratungen finden im Bucher Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 statt. Weitere Informationen unter 941 54 26. BW