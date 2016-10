Dorfkirche Dahlem

Die Grundmauern der Annenkirche, auch Dorfkirche Dahlem, wurden schon im Mittelalter gelegt.



Die Berliner Stadtgrenzen umschließen eine Vielzahl von ehemaligen Dörfern, ausnahmslos Gründungen der Kolonisierungsphase bis etwa 1300. Sie sind fast immer als Angerdörfer angelegt, deren Form im Stadtplan noch häufig auszumachen ist. Einzige bauliche Reste aus dem Mittelalter sind die alten Dorfkirchen, von denen über 20 noch erhalten sind, wenn auch teilweise umgebaut und ergänzt – oft brach man größere Fenster in die Mauern und setzte neue Türme auf. (Das älteste und einzige erhaltene Beispiel einer „klassischen“ Dorfkirche des 13. Jh. ist die Kirche in Marienfelde, fast am südlichen Stadtrand gelegen. Als einzige zeigt sie das archetypische Zusammenspiel vier verschiedener Bauteile: breitrechteckiger Westturm mit Satteldach, rechteckiger Gemeinderaum, schmalerer und niedrigerer quadratischer Chor und noch niedrigere halbrunde Apsis.)



Dorfkirche Dahlem als aufwendigste Dorfkirche



Die nach Erweiterungen aufwendigste Dorfkirche, und dank der Nähe zum Dahlemer Museumskomplex und zur Domäne Dahlem häufiger besucht, ist die Annenkirche, die untypisch nahe der Kreuzung zweier alter Landstraßen liegt, umgeben von einem Friedhof. Der Backsteinbau auf einem Feldsteinsockel entstand in mehreren Phasen. Die Fundamente, möglicherweise auch die unteren Teile des einschiffigen Langhauses, dürften noch aus dem 13. Jh. stammen. Zwei Fenster auf der Nordseite und ein vermauertes auf der Südseite zeigen romanische Rundbögen, ein vermauertes Südportal weist bereits Spitzbögen auf

