Ferienspiele für Bucher Kinder

Buch.

Das „Bucher Kinder- und Jugendnetzwerk“ hat für die Sommerferien ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Die einzelnen Veranstaltungen finden in unterschiedlichen Einrichtungen statt. So laden die Straßensozialarbeiter von Gangway zum Beispiel am 15. August in die Infobox an der Straße Alt-Buch von 17 bis 22 Uhr zu einem Kochabend mit Musik ein. Im Sportjugendclub Buch steht am 16. August ab 12 Uhr „Strandkorb bauen“ auf dem Programm. Und der Jugendklub „Der Alte“ veranstaltet am 16. August einen Ausflug nach Warnemünde. Weiterhin sind in den nächsten Tagen Bowling, ein Ausflug zum Kletterpark Jungfernheide und eine Wasserschlacht an der Bucher Skaterrampe geplant. Ein Überblick über alle Ferienaktionen und Veranstaltungsorte findet sich in einem Faltblatt „Bucher Ferienspiele“, der in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen des Ortsteils erhältlich ist.