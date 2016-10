Frühchen-Treffen im Helios Klinikum stieß auf große Resonanz

Buch. Ein Frühchen-Treffen veranstaltete kürzlich das Helios Klinikum Buch.

Diese ungewöhnliche Veranstaltung stieß bei jungen Familien auf große Resonanz. Über 90 Kinder, darunter viele Zwillingspärchen, feierten mit ihren Eltern und Geschwistern im Foyer des Klinikums an der Schwanebecker Chaussee 50 ein fröhliches Wiedersehen. Eingeladen hatte das Team der Neonatologie aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.Die kleinen Gäste ließen sich von geheimnisvollen Zauberfeen bunte Gesichter schminken, verewigten ihre Hand- oder Fußabdrücke auf Tüchern und naschten vom Kuchen. Den hatten die Krankenschwestern selbst gebacken. Die älteren Kinder absolvierten indes einen Wickelkurs sowie einen Kurs zur Erlangung des „Kinderwagenführerscheins“. Anschließend freuten sie sich über ihre Urkunden als „Große Schwester“ oder „Großer Bruder“.Viele Eltern, die ihre zu früh geborenen Kinder meistens über Wochen im Klinikum zusammen mit dem Team der Neonatologie betreut hatten, trafen ihnen bekannte Familien aus dieser für sie schwierigen Zeit. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Erinnerungen an die gemeinsam verbrachten Tage und Nächte in der Klinik, aber auch die Freude über die gute Entwicklung der Kinder.„Es ist sehr schön, so viele Kinder und ihre Eltern hier wiederzusehen. Mein Team der Neonatologie hat im vergangenen Jahr 510 Frühgeborene und kranke Neugeborene liebevoll und professionell betreut. Darunter befanden sich 68 Babys mit einem Gewicht unter 1500 Gramm“, sagt Professor Lothar Schweigerer. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „In diesem Jahr waren es bereits 355 Frühgeborene und kranke Neugeborene, davon 37 leichter als 1500 Gramm.“Das nächste Frühchen-Treffen im Helios Klinikum ist bereits geplant. Es wird anlässlich des Tages der offenen Tür zur Langen Nacht der Wissenschaften am 24. Juni 2017 stattfinden.