Berlin: Helios Klinikum |

Buch. Um das Thema „Keine bösen Überraschungen – aktuelle Möglichkeiten der Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs“ geht es beim nächsten öffentlichen Vortrag, zu dem das Helios Klinikum am 28. Februar einlädt. Referent ist Professor Frank Kolligs, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Konferenzraum der Cafeteria in der Schwanebecker Chaussee 50 statt. Anlass ist der bevorstehende Darmkrebs-Monat März, in dem für Vorsorge und Früherkennung bundesweit geworben wird. BW