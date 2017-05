Im Garten mit Nachbarn feiern

Buch.

Ein großes Fest der Nachbarn findet am 19. Mai am Bürgerhaus Buch statt. Im Garten in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 können die Gäste von 15 bis 20 Uhr jede Menge Aktionen erleben. Geplant sind ein Lagerfeuer mit Stockbrotbacken, Tanz und Musik auf einer Bühne, Basteln, eine große Luftballonaktion, Feuerwehrvorführungen, Kinderschminken, Waffelnbacken, Grillen und vieles mehr. Die Gäste erwartet ein multikulturelles Programm für Groß und Klein. Veranstaltet wird das Fest von Projekten der gemeinnützigen Gesellschaft Albatros im Bucher Bürgerhaus mit Vereinen und Projekten aus ganz Buch. Weitere Informationen gibt es auf http://asurl.de/13cq