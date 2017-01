In die digitale Welt eintauchen

Berlin: Bürgerhaus Buch |

Buch. Im Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 gibt es ein gut ausgestattetes Computerkabinett. In diesem finden ab Mitte Januar wieder PC-Kurse statt, die sich vor allem an ältere Menschen richten. Durchgeführt werden diese von ehrenamtlichen Kursleitern. Ein PC-Anfängerkurs startet am 17. Januar um 10 Uhr. Bei sechs Treffen, die jeweils dienstags stattfinden, erfahren die Teilnehmer unter anderem mehr über die Bedienung eines Computers, das Schreiben am PC und das Versenden von E-Mails. Ein Kurs für Smartphone-Anfänger startet indes am 18. Januar um 10 Uhr. Mehr zu diesen und weiteren Kursen erfahren Interessierte im Albatros-Stadtteilzentrum unter 941 54 26. BW