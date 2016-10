Neuer Lehmofen geht in Betrieb

Berlin: Abenteuerspielplatz Inge |

Karow. Ein Herbstfest für Familien veranstaltet der Abenteuerspielplatz (ASP) „Inge“ am 9. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Kinder und ihre Eltern können sich auf ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände am Ingwäonenweg 62 freuen. Erster Höhepunkt des Nachmittags wird die offizielle Inbetriebnahme eines von Kindern miterbauten Lehmofens sein. In ihm wird zum Auftakt Flammkuchen gebacken. Danach können sich die Kinder als kleine Zimmerleute mit Hammer und Nägeln an Brettern und Balken versuchen. Es kann auch gebastelt werden. Eine Schminkstation wird aufgebaut. Dosenwerfen steht ein Programm, „und wir planen einige Überraschungen“, sagt Marc Holland, der Leiter des ASP. Weitere Informationen gibt es unter 91 20 28 70. BW