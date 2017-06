Sommerfest auf der Moorwiese

Buch.

Zum „Bucher Sommerfest 2017“ laden die Wohnungsbaugesellschaft Howoge und der Archäologiespielplatz Moorwiese am 10. Juni auf die Moorwiesen unmittelbar am S-Bahnhof Buch ein. Das Familienfest in der Wiltbergstraße 29a findet von 14 bis 18 Uhr statt. Die Besucher können sich auf Live-Musik, Ponyreiten, Bogenschießen, Basteln, Schmieden, Stockbrotbacken, Kinderschminken und vieles mehr freuen. Auf der Bühne sind das Helene-Fischer-Double Undine Lux sowie Dirk Michaelis und Linda Hesse zu erleben. Weitere Informationen auf www.howoge.de