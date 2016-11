Spanisch auffrischen

Berlin: Bürgerhaus Buch |

Buch. Im Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum Buch können jetzt alle, die einmal Spanisch gelernt haben, unter Anleitung einer Muttersprachlerin ihre Sprachkenntnisse auffrischen. Unter dem Motto „Hola“ wird jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr eine Frau aus Venezuela in lockerer Runde mit den Teilnehmern des „Spanisch-Treffpunkts“ über Themen des Alltags sprechen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter 941 54 26 an. Die Treffen finden im Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8-10 statt. BW