Trödel-Café auf dem Hof

Karow.

Für Trödelfans ist es seit Jahren ein Mekka: Das Trödel-Café auf dem Gemeindehof in Alt-Karow 8. Am kommenden Sonnabend, 22. Juli, findet die Veranstaltung erneut statt. Von 15 bis 18 Uhr kann wieder im Hof und in den Gebäuden erstanden werden, was der Gemeinde in den zurückliegenden Wochen und Tagen gespendet worden ist. Es werden Hunderte Trödler erwartet. Die Bandbreite des Angebotenen reicht von Spielzeug, Bekleidung und Hausrat bis zu Büchern und Kleinmöbeln. Wie immer gibt es auch das beliebte Trödel-Café. Für weitere Informationen steht Stadtmissionar Stephan Seidel unter91 20 29 69 20 zur Verfügung, Infos auch unter www.berliner-stadtmission.de/gem-karow