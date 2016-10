Berlin: Abenteuerspielplatz Inge |

Karow.

Der Abenteuerspielplatz „Inge“ am Ingwäonenweg 62 macht Kindern in der zweiten Ferienwoche vom 24. bis 28. Oktober ein abwechslungsreiches Ausflugsangebot. Unter anderem stehen ein Kletterausflug, eine Radtour, ein Schwimmhallenbesuch sowie der Besuch weiterer Erlebnisorte in der Umgebung auf dem Programm. Weitere Informationen zum ausführlichen Programm gibt es auf http://asurl.de/1349 und unter

91 20 28 70 sowie direkt auf dem ASP.