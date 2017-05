Zu Pfingsten an die Ostsee

Buch.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert organisieren Ehrenamtliche für Senioren aus der Region Buch und Karow Erholungsreisen in das Ferienheim „Wrzos“ in Lukecin (Polen). Für die Pfingstzeit haben sie wieder eine Fahrt geplant. Sie organisieren vom 2. bis 9. Juni unter dem Motto „Pfingstfrühkonzert an der Ostsee“ eine Senioren-Reise mit umfangreichem Programm. Für diese können sich Interessierte umgehend anmelden. Die Ostsee befindet sich etwa 350 Meter von der Unterkunft entfernt. Und das Heilklima mit gesunder und sauberer Luft tut richtig gut. Weitere Informationen gibt es an jedem Donnerstag von 14 bis 16 Uhr im Club „Der Alte“ in der Wiltbergstraße 27, direkt am S-Bahnhof Buch, werktags ab 19 Uhr bei Doris Steinke unter

94 11 30 37 sowie bei Rita Kreißig unter

949 63 37.