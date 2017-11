Ringer laden zum Turnier ein

Buch.

Die Ringer des SV Berlin-Buch veranstalten am 25. November das 5. Werner-Seelenbinder-Gedenkturnier im griechisch-römischen Stil. Das Turnier beginnt um 10 Uhr in der Sporthalle der Marianne-Buggenhagen-Schule, Ernst-Busch-Straße 29. Mit ihm wollen die Sportler vom SV Berlin-Buch an den Berliner Ringer Werner Seelenbinder erinnern. Dieser wurde Vierter bei den Olympischen Spielen von 1936. Er ist 1944 in Brandenburg von den Nazis hingerichtet worden. Zum Werner-Seelenbinder-Gedenkturnier sind Zuschauer willkommen. Weitere Informationen auf bucher-ringer.de/werner-seelenbinder-gedenktunier