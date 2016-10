Sommer genießen am Wannsee

Berlin und Brandenburg sind von Seen durchzogen, der wichtigste von ihnen ist der Wannsee. Ob Schiffstour, Freibad oder Wassersportler - am Wannsee bieten sich zahlreiche Möglichkeiten.



Ein Eldorado für Wassersportler und Erholungssuchende sind die vielen Seen in Berlin. 6,6 Prozent des Stadtgebietes sind Wasserflächen. Wer keinen der großen Seen besucht hat, versteht nicht die besondere Qualität Berlins.



Um sich einen Eindruck vom wichtigsten Seengebiet im Berliner Westen zu verschaffen, sollte man eine Fahrt entlang der (nachts geschlossenen) Havelchaussee zum Großen Wannsee unternehmen. Von der Heerstraße (über Scholzplatz in Charlottenburg) gelangt man zu dieser malerischen Uferstraße und fährt dann durch Wälder und an Sanddünen entlang, vorbei am 55 Meter hohen Grunewaldturm, der 1897 zu Ehren Bismarcks auf dem Karlsberg errichtet wurde.

Gefällt mir

0