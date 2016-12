Turnier für Freizeitkicker

Berlin: Robert-Havemann-Oberschule |

Karow.

Der traditionelle Allod-Cup des SV Karow 96 findet am 28. und 29. Januar statt. Dazu sind Freizeitmannschaften willkommen, die aus vier Feldspielern und einem Torwart bestehen. Am Sonnabend finden von 9 bis 18 Uhr die Vorrundenspiele statt. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr, das Finale am Sonntag um 14 Uhr. Bis zum 31. Dezember können sich noch Mannschaften aus dem Bezirk anmelden. Der Allod-Cup wird in der Sporthalle der Robert-Havemann-Oberschule in der Achillesstraße 79 ausgetragen. Zuschauer sind willkommen. Nähere Informationen zum Turnier und zur Anmeldung finden sich auf www.sv-karow-96.de