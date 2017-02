DB informiert über Bauarbeiten Karower Kreuz

Berlin: Berlin |

Die Deutsche Bahn lädt herzlich ein zur Info-Veranstaltung am Mittwoch, den 15. Februar 2017, 18:00 - 20:00 Uhr in der "Festen Scheune", Stadtgut Buch, Alt-Buch 45 - 51, 13125 Berlin-Buch.

Zum Bauprojekt „Berlin-Gesundbrunnen – Berlin-Karow – Bernau“ gibt

es neue Informationen



Am 9. Februar 2017 fiel der Startschuss für die Hauptbauarbeiten der

zweiten Baustufe für den Ausbau der Fernbahnstrecke Berlin Nordkreuz –

Berlin-Karow.



Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Februar 2017

möchten wir Ihnen unsere Bauarbeiten erläutern. Kommen Sie mit Vertretern

der Deutschen Bahn ins Gespräch und informieren Sie sich über das

Bauprojekt, den Ablauf und die zu erwartenden Beeinträchtigungen. Wir

freuen uns auf Sie!



Entlang der „Stettiner Bahn“ stehen in den nächsten Jahren verschiedene Bauvorhaben auf dem Plan, die in zwei Projekte gegliedert sind: Im Rahmen des Projekts „Berlin Nordkreuz – Berlin-Karow“ wird die Fernbahntrasse zwischen dem Berliner Nordkreuz (Nähe Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen) und dem Bahnhof Berlin-Karow zweigleisig ausgebaut. Das Projekt „Berlin-Karow – Bernau“ umfasst die Errichtung eines Elektronischen Stellwerks (ESTW) für die S-Bahn (bereits in Betrieb), die Oberbauerneuerung der S-Bahngleise sowie darüber hinaus den Neubau von 13 Eisenbahnüberführungen zwischen Berlin-Buch und Bernau (bei Berlin).