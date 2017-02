Oberstufenzentrum Lise-Meitner öffnet die Türen

Gropiusstadt.

Tag der offenen Tür im Lise-Meitner-Oberstufenzentrum an der Rudower Straße 184: Am Sonnabend, 18. Februar, sind von 10 bis 14 Uhr alle Interessierten eingeladen, auf den Campus Efeuweg zu kommen, um sich zu informieren. Die Schule hat den Schwerpunkt Naturwissenschaften – Chemie, Physik, Biologie und Informatik – und bietet viele Abschlüsse an. Mehr Informationen unter osz-lise-meitner.eu/