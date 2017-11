Schulmesse aller Oberschulen der Gropiusstadt in den Gropius Passagen

Berlin: Gropius Passagen |

Im Februar 2018 beginnt der Anmeldezeitraum für die Oberschulen und den Übergang in die 7. Klasse im Schuljahr 2018/19. Interessierte werden daher am 11.11.2017 in den Gropius Passagen bereits zum achten Mal in angenehmer Atmosphäre zur Schulmesse empfangen und gern beraten.



An den einzelnen Ständen der Schulen haben potenzielle Schüler*innen und ihre Familien sowie die interessierte Öffentlichkeit auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Pädagog*innen und Erzieher*innen der Oberschulen der Gropiusstadt kennenzulernen, ihr Angebot zu vergleichen, sich mit allen Beteiligten intensiv auszutauschen sowie sich umfassen, in individuellen persönlichen Gesprächen durch die Lehrerschaft beraten zu lassen. Auf diese Weise können die Familien die eventuell zukünftige Schule ihrer Kinder schon einmal kennenlernen.



Wann und wo müssen Sie Ihr Kind anmelden? Wie kann ich mein Kind gut auf die Oberschule vorbereiten? Welche Unterlagen müssen Sie zur Anmeldung mitbringen? Wie können Sie ihr Kind auf seiner weiteren Bildungslaufbahn am besten unterstützen? Welche inhaltlichen Besonderheiten und Angebote hat jede Schule? Welche Schule befindet sich

in der Nähe Ihres Wohnorts? Welche Schule fördert das Kind am besten bezüglich seiner Ausrichtung und Fähigkeiten?



Diese und weitere Fragen werden geduldig von den Vertreter*innen der Oberschulen beantwortet sowie Einblicke in den Unterricht und in Schulprojekte gewährt. Ziel ist es, bei möglichst vielen Familien Interesse zu wecken und darauf aufmerksam zu machen, dass die Gropiusstadt eine lebendige, attraktive Bildungslandschaft hat. Wer hier zur Schule geht, hat nicht nur eine gute Bildungsperspektive, sondern kann sich auch gut aufgehoben fühlen.



Zudem möchte die Schulmesse dem Bedarf vieler Eltern schulpflichtiger Kinder nach Informationen und Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit dem Schulleben in der Gropiusstadt gerecht werden.



Teilnehmende Oberschulen: Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg, Heinrich-Mann-Schule, Hermann-von-Helmholtz-Schule, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium und die Walter-Gropius-Schule. Auch die Lise-Meitner-Schule, Oberstufenzentrum Chemie, Physik und Biologie, präsentiert sich, da eine Kooperation zwischen den Oberschulen und der Lise-Meitner-Schule bezüglich möglicher Anschlussperspektiven nach der 10. Klasse besteht.



Organisiert wird die Messe wieder vom Bildungsverbund Gropiusstadt in Kooperation mit der Agentur StadtMuster GbR. Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ und dem Programm „Lokale Bildungsverbünde nachhaltig sichern und stärken“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie durch die freundliche

Unterstützung der Gropius Passagen.