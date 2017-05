Unbekannte rauben Zigaretten

Buckow.

Unbekannte hatten es am 7. Mai bei einem Überfall auf eine Tankstelle am Buckower Damm auf Zigaretten abgesehen. Die Männer gingen gegen 22.10 Uhr ins Lager hinter dem Verkaufsraum, wo sich auch der Verkäufer befand. Sie bedrohten ihn mit einer Pistole und zwangen ihn, sich auf den Boden zu legen. Anschließend packten sie Zigarettenstangen in mitgebrachte Tüten. Sie raubten weitere Schachteln aus dem Verkaufsraum und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Johannisthaler Chaussee.