Buckow.

Ein schwungvolles Konzert erwartet die Besucher der Evangelischen Dorfkirche Alt-Buckow am 6. Mai. Dort singt ab 17 Uhr der Shanty-Chor Reinickendorf. Die knapp 40 Sänger tragen mit ihren tiefen Stimmen Seemannslieder vor. Der Eintritt zu dem Konzert in der Kirche in Alt-Buckow 36 ist frei. Eine Übersicht über alle Konzerte, Veranstaltungen und Gottesdienste aus dem Evangelischen Kirchenkreis Neukölln gibt es unter www.neukoelln-evangelisch.de