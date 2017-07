Berlin: Dorfkirche Alt-Buckow |

Buckow. Die Harfenistin Dagmar Flemming spielt am Sonnabend, 15. Juli, um 17 Uhr in der Dorfkirche Alt-Buckow 36. Unter dem Titel „Vom Roten Drachen und Zauberharfen“ wird sie die Zuhörer in die zauberhafte Welt der Kelten mitnehmen. Im Gepäck hat sie unter anderem eine dreireihige walisische Harfe, eine Rarität in der Konzertlandschaft. Der Eintritt ist frei. Infos unter 604 10 10. sus