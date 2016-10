Geburten auf Rekordkurs

Buckow.

Die kleine Sophie Fabienne war die 3000. Geburt in diesem Jahr im Vivantes Klinikum Neukölln. Sie kam am 22. Oktober zur Welt, maß bei der Geburt 46 Zentimeter und wog 2420 Gramm. Mutter und Kind geht es gut. Im Vivantes Klinikum Neukölln werden jährlich mehr als 3700 Geburten betreut, also etwa 10 Geburten am Tag. Der bisherige Rekord von 3736 Geburten aus dem Jahr 2015 könnte wieder erreicht werden. „Geburten“ und „Babys“ sind übrigens statistisch gesehen nicht gleichzusetzen - zum Beispiel zählen Zwillinge als eine Geburt, aber als zwei Babys. Weitere Informationen unter www.vivantes.de