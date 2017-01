Mein Neukölln

Seit ich angefangen habe meine Augen zu öffnen und mit einem Stift umgehen konnte, zeichnete ich,Erst auf die Schränke und Tapeten meiner armen Eltern und später auf jedemZettel, der zu greiffen war.Später malte ich in Öl und auf Leinwand und seit der PC unser Leben beherrscht überwiegend am Rechner ( Zumindestens was die Einfärbungen angeht ).Ich habe viel zu sagen und viel gesehen was mich stört und was in unserem Land, in unserer Stadt und in unserem Bezirk falsch läuft.Es gibt viel zu tun....packen wir es an.Euer Micha