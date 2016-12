Hochhaus-Lauf am 8. Januar

Gropiusstadt.

Zum 17. Mal veranstaltet der TuS Neukölln am 8. Januar den „Tower Run“ im Hochhaus Fritz-Erler-Allee 120. Zuerst geht es in Gruppen über 400 Meter auf flachem Gelände, danach die 465 Stufen hoch bis in die 29. Etage. Bis zu 200 Starter ab 16 Jahre können teilnehmen. Den Auftakt machen die Mädchen und Frauen: Der erste Start erfolgt um 11 Uhr für alle weiblichen Klassen, gefolgt um 11.20 Uhr für die Masters (M 40 +) und um 11.40 Uhr für den Nachwuchs und der Hauptklasse (M30 +). Die Startgebühr beträgt je nach Anmeldungsdatum fünf, acht oder zehn Euro. Anmeldeschluss ist der 4. Januar. Informationen und Anmeldungen auf http://asurl.de/137a