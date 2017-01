Hinweise zum Erwerb eines Neuwagens

Finanzielle Erwägungen

Die Wahl des richtigen Modells

Technische Aspekte

Schaltwagen oder Automatik?

Die passende Automarke

Individuelle Ausstattung

Informationsmöglichkeiten

Die Checkliste

Die Entscheidung für einen Neuwagen und gegen ein gebrauchtes Fahrzeug besitzt viele Vorteile. Nicht ohne Grund lässt sich ein permanenter Anstieg von Neuzulassungen verzeichnen. Hervorzuheben wäre etwa die Möglichkeit auf eine individuell angepasste Ausstattung, die Berücksichtigung klimaschonender Kriterien sowie lange Garantielaufzeiten.Da es sich bei einem Neuwagen jedoch zugleich um eine kostenintensive Anschaffung handelt, möchte dieser Ratgeber einige relevante Aspekte beleuchten, die einem ärgerlichen Fehlkauf vorbeugen.Der Kaufentscheidung sollte in jedem Fall eine Überprüfung der finanziellen Möglichkeiten vorausgehen. Dieser Schritt ist für das weitere Vorgehen sowie für die Wahl der Finanzierungsform unerlässlich. Erwogen werden sollte dabei die Summe liquider Mittel, die für den Autokauf zur Verfügung steht. Auch in welchem Maße auf Erspartes zurückgegriffen werden muss oder ob gar die Aufnahme eines Kredites nötig wird, sollte erörtert werden. Händler und Hersteller bieten Preisvorteile für Barzahler und wissen unter Umständen mit hilfreichen Finanzierungsmodellen zu überzeugen. Im Fokus sollten ebenfalls die regelmäßig zu erwartenden Einkünfte stehen; bringt doch ein Autokauf stets auchFolgekosten mit sich. Hierzu gehören:• Spritkosten• Kfz-Steuern• Versicherungskosten• WartungskostenWelcher Neuwagen der passende ist, macht sich an individuellen Vorlieben und Lebensumständen fest. Sportive Fahrer bevorzugen womöglich ein PS-starkes Fahrzeug. Den Ansprüchen einer kinderreichen Familie wird hingegen ein großzügiger Mittelklassewagen gerecht. Der moderne Stadtbewohner kommt am schnellsten mit einem kompakten Kleinwagen voran. Und wer hin und wieder off the road unterwegs ist, sollte einen Geländewagen ins Auge fassen. Der Neuwagenkauf bietet hier alle Möglichkeiten.Beim Neuwagenkauf sollten auch technische Erwägungen nicht vernachlässigt werden. Zu nennen wäre etwa die Frage nach dem Kraftstoff. Benziner sind tendenziell günstiger in der Anschaffung. Dieselfahrzeuge punkten jedoch hinsichtlich der laufenden Kosten. Gerade für Vielfahrer lohnt sich also eine gründlich Abwägung.Eine klimaschonende Alternative kann ein Elektrofahrzeug sein. Dieses eignet sich insbesondere für den Stadtverkehr und hat vergleichsweise niedrige laufende Kosten. Nachteilig ist die geringere Reichweite, die Elektroautos für ausgedehnte Fahrten disqualifiziert. Dank der Entwicklung effizienterer Motoren könnte dieses Manko jedoch in den kommenden Jahren behoben werden.Das beste aus beiden Welten verbinden Hybridfahrzeuge, die sowohl mit einem Verbrennungs- als auch einem Elektromotor ausgestattet sind. Bei schneller Fahrt ist ersterer für den Antrieb verantwortlich und lädt zugleich die Energiereserven des Elektromotors auf. Bei entschleunigter Fahrt übernimmt dann dieser automatisch.Eine weitere attraktive Option sind Erdgasfahrzeuge. Wie Elektroautos haben sie geringe laufende Kosten. Der Preis für Gas ist üblicherweise um die Hälfte geringer als der für Benzin. Zudem ist das Betanken mit Erdgas derweil beinahe europaweit problemlos möglich.Welche Getriebeart bevorzugt wird, ist allein vom persönlichen Empfinden eines jeden Autofahrers sowie seinem individuellen Fahrstil abhängig. Wo der Automatikwagen einen hohen Fahrkomfort bietet, lässt das Schaltfahrzeug die Herzen derer höher schlagen, die eine rasante Fahrt bevorzugen.Auf dem Automarkt ist eine immense Zahl nationaler und internationaler Hersteller vertreten. Exklusiv und preisintensiv sind bekanntermaßen Marken, wie Porsche, Mercedes, BMW oder die Neuwagen von Audi . Günstiger dagegen, aber dennoch solide in ihrer Leistung sind Fahrzeuge asiatischer Marken, wie Hyundai, Toyota oder Mitsubishi. Im mittleren Preissegment bewegen sich die Hersteller Peugeot, Opel sowie VW.Der Neuwagenkauf bietet die Möglichkeit individueller Ausstattungsleistungen. Ob Alufelgen oder Zentralverriegelung, von A bis Z ist alles mit dabei. Erwägungen des persönlichen Geschmacks, wie die Wahl der Sitzbezüge, und Entscheidungen über technische Spielereien, wie elektrische Fensterheber, stehen dabei an.Um sich eine umfassende Meinung zu den verschiedenen in Frage kommenden Fahrzeugmodellen und Automarken, deren Vorzügen und Kehrseiten, bilden zu können, bietet sich eine simple Internetrecherche an. Sowohl die Hersteller selbst als auch Händler, Automagazine, Fahrzeugbörsen und einschlägige Blogs geben einen Überblick und präsentieren neutrale wie kommentierte Informationen. Zum Preisvergleich, ob für einen Kauf beim Händler vor Ort oder online, bieten sich Vergleichsseiten an. Gegebenenfalls lässt sich auch im europäischen Ausland das ein oder andere Schnäppchen schlagen.Das Anlegen einer Checkliste kann eine hilfreiche Unterstützung im Vorfeld eines Neuwagenkaufs sein. Auf diese Weise lassen sich alle nötigen Erwägungen im Blick behalten:• Finanzen• Fahrzeugtyp• Kraftstoff• Ausstattung• usw.