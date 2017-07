Berlin: Restaurant Jungfernmühle |

Buckow.

Aus Altersgründen hat Michael Franke Ende Mai sein Restaurant in der historischen Jungfernmühle am Goldammerweg 34 geschlossen. Der Betrieb soll aber weitergehen. Deshalb sucht Franke jetzt einen Nachmieter für die gut 460 Quadratmeter große Gaststätte, der alles in allem jeden Monat inklusive Nebenkosten rund 10 000 Euro aufbringen muss. Auf https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nachmi... gibt es weitere Infos.