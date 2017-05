Kiezspaziergang am Halemweg

Berlin: U-Bahnhof Halemweg |

Charlottenburg-Nord. Zum nächsten Kiezspaziergang verabredet sich Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) mit neugierigen Bürgern am Sonnabend, 13. Mai. Ausgehend vom U-Bahnhof Halemweg, erkundet der Tross der Heimatkundler ab 14 Uhr den Ortsteil Charlottenburg-Nord und lässt sich vom Planungsbüro Jahn, Mack & Partner einen Einblick in die geplanten Veränderungen für die Gebiete am Halemweg, Heckerdamm und Heilmannring geben. Auch ein Empfang in der Sühne-Christi-Kirche steht auf dem Programm der kostenlosen Tour. tsc