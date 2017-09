Pension Schöller mit der Trinitatis-Theatergruppe

Unser aktuelles Stück heißt: „Pension Schöller“.

Premiere ist am 16. September 2017 um 15:00 Uhr, diesmal in der Ev. Kirchengemeinde Charlottenburg Nord, Toeplerstr. 1-5, 13627 Berlin.

Danach haben wir noch weitere Aufführungen an den verschiedensten Orten in Berlin und Brandenburg.

Etwas ganz besonderes werden aber in diesem Jahr die Galavorstellungen am 27. Oktober 2017 um 19:30 Uhr und am 28. Oktober 2017 um 15:30 Uhr und 20:30 Uhr, im Haus der Kirche (AKD), Goethestr. 26-30, 10627 Berlin, sein. Eintrittskarten für diese Aufführungen können bereits jetzt über unsere Website www.tt-berlin.de vorbestellt werden.

Besuchen Sie uns doch bei der einen oder anderen Vorstellung, wir freuen uns.

Herzlich Willkommen!

Uns gibt es seit nunmehr 46 Jahren. 1971 als Laienspielgruppe gegründet hat sie sich in den Jahren zu einer Theatergruppe gewandelt. Sie ist die älteste Gemeindegruppe der Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde (Charlottenburg), was aber nicht bedeutet, dass wir nur religiöse Stücke spielen. Seit einigen Jahren haben wir Komödien, Kriminalkomödien und Farcen auf unserem Spielplan. Unser Regisseur, Ernst H. Döring leitet die Gruppe seit ihrer Gründung.

Er gibt viel Wissen und Ermutigung an neue und jüngere Mitspieler weiter.

Weitere interessante Informationen finden Sie auf unserer Website: www.tt-berlin.de .

Wir sind auch auf: www.facebook.com/Trinitatis-Theatergruppe.