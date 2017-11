Vorlesetag in Charlottenburg-Nord - afrikanische Geschichten im Stadtteilzentrum

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages finden in verschiedenen Einrichtungen in Charlottenburg-Nord Aktionen statt, bei denen unterschiedlichste Menschen Kindern vorlesen. In den Kitas und den beiden Grundschulen gibt es Lesungen für die Schul- und Kitakinder.



Im Stadtteilzentrum und im Familienzentrum gibt es öffentliche Veranstaltungen für alle Kinder aus dem Stadtteil.



Das Stadtteilzentrum organisiert mit der Stadtteilbibliothek am Halemweg eine Lesung für Kinder mit afrikanischen Geschichten. Die Lesung findet in den Räumen der Stadtteilbibliothek stattfindet.



von 15.30-17 Uhr

Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord

Halemweg 18

13627 Berlin



Eintritt frei!