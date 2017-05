Frühjahrsputz in der Paul-Hertz-Siedlung

Gemeinsam bringen wir unseren Stadtteil auf Vordermann!



Am 10. Mai 2017 waren bereits viele fleißige Helfer rund um den Halemweg unterwegs und haben Müll eingesamelt.



Nächste Woche, am Dienstag, den 16. Mai 2017 von 9-11 Uhr ist nun die Paul-Hertz-Sieldung an der Reihe

Treffpunkt ist der Platz vor der Helmut-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221



Material (Besen, Greifer, Westen etc.) ist vor Ort vorhanden.