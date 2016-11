Sprechstunde der Nord-SPD

Berlin: Zum Stammtisch |

Charlottenburg-Nord. Für jede Art von Anliegen schenken zwei Verantwortungsträger der SPD Bürgern Gehör. Am Montag, 12. Dezember, stellen sich der Abgeordnete Frederic Verrycken und der Bezirksverordnete Wolfgang Tillinger von 16 bis 17 Uhr in der Gaststätte "Zum Stammtisch" am Heilmannring 28 den Anwohnerfragen. Außerdem trifft man Verrycken jeden Montag von 17.30 bis 18.30 Uhr in seinem Kiezbüro an der Tauroggener Straße 45 und bei der mobilen Bürgersprechstunde jeden zweiten Sonnabend im Monat von 10 bist 12 Uhr vor Edeka Reichelt am Heckerdamm 225. tsc