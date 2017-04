Für einen schönen Kiez: Gewobag lädt ein

Charlottenburg-Nord.

Viele Hände schaffen viel: Im April und Mai packen engagierte Mieter, Mieterbeiräte und Mitarbeiter der Gewobag sowie Anwohner an – und zwar mit Schubkarren, Schaufeln und Gartenkrallen. Im Rahmen der regelmäßigen Aktionstage „Gemeinsam für einen schönen Kiez“, die Teil der stadtweiten Kampagne „Berlin Machen“ vom Verein wirBERLIN sind, werden in drei Bezirken Lavendel, Dahlien & Co. gepflanzt. Den Auftakt der Frühjahrspflanzaktion macht das Quartier Charlottenburg-Nord/Paul-Hertz-Siedlung, in dem ein Hochbeet mit Dahlien, Herbstastern sowie Flieder bepflanzt wird. Treffpunkt ist am Freitag, 28. April, um 15 Uhr an der Hofackerzeile 1B. Infos: www.gewobag.de/veranstaltungen