Kostenfreie Veranstaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,



im Pflegestützpunkt Charlottenburg - Wilmersdorf, Heinickeweg 1, findet am Mittwoch, den 12.10.2016 von 15:00 – 17:00 der 3. Thementag „ Neuerungen im Pflegestärkungsgesetz II“ statt.

Neben dem Fachvortrag zu dem Thema „ Neuerung im Pflegestärkungsgesetz was ändert sich?“ können sich Interessierte auch im persönlichen Gespräch mit Fragen an die Referentin und Mitarbeiterinnen der Pflegestützpunkte wenden.

Dazu möchten die Pflegeberater des Pflegestützpunkt Charlottenburg- Wilmersdorf Heinickeweg 1, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der Kontaktstellle PflegeEngagement Charlottenburg- Wilmersdorf, Sie und Ihre Pflegeperson recht herzlich einladen.

Informationen und Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer: 030/ 333091770.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!