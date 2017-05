Picknick in der Jungfernheide

Charlottenburg-Nord.

Am 19. Mai findet von 11 bis 14 Uhr auf der großen Wiese in der Jungfernheide (Zugang Heckerdamm Höhe Halemweg, Ort wird ausgeschildert sein) das Fest der Nachbarn statt. Europaweit finden an diesem Tag größere und kleinere Feste mit Nachbarn statt – Nachbarn kommen zusammen und verbringen eine angenehme Zeit miteinander. Das Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord greift diese Idee auf und lädt alle Anwohner zu einem gemeinsamen Picknick ein. Wer kommen will, steuert bitte eine kleine Leckerei zum Picknick bei. Infos auf www.stz-charlottenburg-nord.de