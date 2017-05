Teegarten am Miero

Charlottenburg.

Heiße Getränke aus dem Samowar, Gesellschaftsspiele, lockere Plaudereien – nach diesem Rezept soll auch in diesem Jahr ein Sommer-Teegarten Anwohner auf den Mierendorffplatz locken. Am Mittwoch, 31. Mai, um 14 Uhr eröffnet das soziale Angebot des Bezirks mit kostenlosem Tee und Kuchen. Danach soll sich das Miteinander immer mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr wiederholen. Wer bei der Veranstaltung aktiv helfen will, meldet sich per E-Mail an kiezbuero@dorfwerkstadt.de