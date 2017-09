Sanierung am Bonhoefferufer

Charlottenburg.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz lädt am 6. September um 18.30 Uhr in der UdK, Mierendorffstraße 28-30, zu einer Informationsveranstaltung zur Baumaßnahme "Sanierung der Uferbefestigung am Bonhoefferufer" ein. Statische Berechnungen und Untersuchungen haben ergeben, dass die Uferwand am Bonhoefferufer nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt. Geplant ist deshalb ein Ersatzneubau und die Sanierung der Uferwand. Die Ausführung soll im Mai 2018 beginnen; vorab müssen Sicherungsmaßnahmen ausgeführt werden. Darum soll es bei der Infoveranstaltung gehen. Infos auf www.berlin.de/wasserbau