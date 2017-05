Spielplatz ist wieder rattenfrei

Charlottenburg.

Nach Beseitigung der Rattenplage auf dem Spielplatz am Klausenerplatz ist die Anlage wieder freigegeben. Im März hatte der Bezirk die frisch hergerichtete Spiellandschaft am Spandauer Damm überraschend sperren müssen, weil Anwohner und Kontrolleure Nagetiere gesichtet hatten. Mangelnde Hygiene gilt als Hauptgrund für die vielen Ratten. Deshalb mahnte Gesundheitsstadtrat Carsten Engelmann (CDU), Lebensmittelreste nicht in Grün- und Erholungsanlagen liegenzulassen, sondern sie in Mülleimern zu entsorgen.