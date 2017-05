Statt Immobilienklötze am S-Bahnhof Westkreuz urbane Natur im Westkreuzpark: Flächennutzungs- und Bebauungsplan endlich auf den Weg bringen!

Abgeordnetenhaus setzt Flächennutzungsplan auf GRÜN

Ergebnis offen

Einigkeit in Bezirk und Land: das Westkreuz wird GRÜN

Machbarkeitsstudie mit Mängeln

Gefahr im Verzug

Planungen im Bezirk waren bereits weiter

Was tun ?

Mittwoch, 03.05.2017, Abgeordnetenhaus Berlin, Ausschuß für Stadtentwicklung und Wohnen, bereitet Öffentlichkeitsbeteilung am FNP Entwurf im November vor. Anschließend Entwurfsauslegung.Parallel sollte die Ausarbeitung des Bebauungsplanes im Bezirk beginnen.näheres dazu demnächst auf der WebsiteNur wo liegen die Grenzen ?Einerseits bleiben restliche,kleinere grüne Flächen außerhalb des Untersuchungsbereiches - die im Entwurf zum FNP 2017 noch auf GRÜN gestellt werden müssten - andererseits werden Flächen beplant, die im FNP als "planfestgestelltes Gelände" in Eigentum und Verwaltung der Bahn verbleiben, und damit von der zukünftigen Widmung als Grüner Bereich entzogen werden.Zum dritten werden die Flächen- je nach Planungsvariante- von den Kleingärten mehr oder weniger "befreit", obwohl das ausdrücklich im Gegensatz zum Willen der BezirksBVV steht.Zum vierten und letzten bleibt unklar, was im Grünbereich als sozialer Gemeinbedarf im Sinne von Infrastrukturmaßnahmen gesetzlich und politisch möglich, notwendig und schließlich politisch gewollt erscheint.Sollte das "Planungsdreieck" nördlich der S-Bahntrasse nicht ebenfalls auf Grün im FNP gestellt werden, besteht weiterhin die Möglichkeit der Bahnimmobilien das Restterain hochpreisig für Bau bzw.Gewerbezwecke zu verkaufen. Die zu erwartende Neugliederung des Autobahndreiecks am ICC und die folgenden Begehrlichkeiten der Messegesellschaft lassen einiges erahnen.Danach sah der Bereichsentwicklungsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2007 bereits die Umwidmung des "Nord-Dreiecks" in Grün vor.Andererseits ergab der ehemalige FNP Plan von 1994 noch eine Mischgebietsnutzung auf Teilflächen westlich und östlich von der Ringbahn südlich des S-Bahnhofes Westkreuz.Der gegenwärtige Stand:Notwendig ist schnelles handeln.Bis zum Herbst bleibt Zeit die Restfläche des Nordreiecks ebenfalls als Grünbereichin den FNP Änderungsentwurf aufzunehmen.Keine Zeit bleibt, um endlich mit dem Bebauungsplan zu beginnen.Schließlich ist derVerkaufsprozeß der DB Immobilien an interessierte Baukreise noch nicht vom Tisch.Nur die Signalstellung des FNP auf GRÜN für das Gesamtgelände kann den Zug in Fahrt bringen, der Bebauungsplan muß ihn begleiten, damit nicht eines Tages wieder Investorenbegehrlichkeiten sich am Nordreieck entwickeln.Nur so werden diezahlreichen Kleingärten auf dem Gelände und das Biotop gerettet.Übrigens: Wer weiß wie lange die politischen Konstellationen noch so günstig sind,manch einer spielt auf Zeit.Warum wohl ?Nähres dazu demnächst auf WestkreuzPark !