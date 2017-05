Tag der Architektur am 24. und 25. Juni 2017

Berlin. Unter dem Motto „Architektur schafft Lebensqualität“ lädt die Architektenkammer Berlin am 24. und 25. Juni dazu ein, bei mehr als 125 Aktionen zeitgenössische Baukultur in der Hauptstadt zu entdecken.

Zwei Tage lang führen Architekturschaffende durch Objekte, von denen viele sonst nicht zugänglich sind, oder öffnen ihr Büro. Zu entdecken gibt es Projekte aus Architektur, Landschafts- und Innenarchitektur. Themenschwerpunkt ist einmal mehr der Wohnungsbau. Ein weiteres Highlight sind in diesem Jahr die Bauten, Freiräume und Veranstaltungen auf der IGA. Eine Anmeldung ist nur nötig, wo die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Der Eintritt ist frei.Das gesamte Programm zum Tag der Architektur ist ab Juni in gedruckter Form an vielen Orten in Berlin kostenfrei erhältlich, zum Beispiel bei den Touristeninformationen und im stadtweiten Kulturverteiler, bei der Architektenkammer Berlin und bei den teilnehmenden Büros vor Ort. Das Programmleporello enthält alle Projektführungen und Veranstaltungen in den offenen Büros, sortiert nach Bezirken. Mit der kostenlosen App mit Routenplaner lässt sich der Tag der Architektur über Berlins Grenzen hinaus planen.