Wie weiter mit der Zukunftsstadt?

Charlottenburg.

Anwohner sind am Dienstag, 12. September, 17.30 Uhr in der Gartenlounge, Mindener Straße 22/Ecke Tauroggener Straße willkommen. Dr. Carolin Schröder vom Zentrum Technik & Gesellschaft an der TU Berlin und Andrea Isermann-Kühn von der DorfwerkStadt und Projektleiterin Zukunftsstadt „Die nachhaltige Mierendorff-INSEL 2030“, diskutieren über konkrete Ansätze anwohnerorientierter Kiezentwicklung: Brauchen wir mehr Lebensqualität auf der Mierendorff-INSEL? Welche Ansätze hat das Projekt "Neue Mobilität Berlin" dazu? Welche Ansätze verfolgt der Wettbewerb Zukunftsstadt „Vom Einwohner zum Eigentümer“ für die Nachhaltige Mierendorff-INSEL?