Zwei Spielplätze erneuert

Charlottenburg.

Noch vor Einbruch des Winters treibt der Bezirk seine Welle von Spielplatzsanierungen weiter voran. Jetzt beginnen die Arbeiten an den Einrichtungen in der Lyckallee und in der Straße Alt-Lietzow. In der Lyckallee werden eine Seilspielkombination und Hängematten eingebaut und die Sandspielflächen mit neuem Spielsand versehen. Der Kinderspielplatz Alt-Lietzow bekommt eine vergrößerte Sandspielfläche, eine neue Kletterkombination, Reckanlage, Hängematte und eine neue Doppelschaukel. Hier wird auch der Wegbelag verbessert, so dass Kinder mit Laufrädern leichter vorankommen. Dank der Investition von insgesamt 75.000 Euro werden die beiden Anlagen zudem barrierefrei.