8. jobmesse berlin mit umfangreichem Rahmenprogramm und vielen Highlights

Zum mittlerweile achten Mal macht die jobmesse deutschland tour Station in der Bundeshauptstadt. Am 08./09. Oktober lädt die jobmesse berlin motivierte Bewerber in die Mercedes-Welt am Salzufer, um interessante Kontakte zu attraktiven Ausstellern zu knüpfen. Die Vorbereitungen für den beliebten Karriere-Event laufen bereits auf Hochtouren.

Insbesondere das umfangreiche Rahmenprogramm bietet weitere Highlights in Berlin – denn neben dem Bewerbungsmappencheck, dem Fotoservice und den spannenden Fachvorträgen finden individuelle Workshops zu Personal- & Karriereentwicklung im extra dafür eingerichteten Forum im Oval Office (3. OG) statt. Hier findet jeder Messegast die passenden Karriere-Kicks!

Das Career Camp –

Forum für Karriere und Persönlichkeit by Personal Identity Berlin

Karrierehelfer:

Du bist Batman, wir sind Robin – für deine Karriere by Businesshelden.de

Bewerbungsfotoservice

Bewerbungsmappencheck

Fachvorträge

Im einstündigen Workshop von Dirk Hoenerbach (Personal Identity Berlin) lernen die Teilnehmer, wie man eine Grundlage für die richtigen Entscheidungen auf Basis der persönlichen Identität schafft, um mit sicherem Gefühl in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.Zielgruppe: AbiturientenIm einstündigen Workshop von Dirk Hoenerbach (Personal Identity Berlin) lernen die Teilnehmer, wie sie selbst zu einer starken Personenmarke werden, sich richtig positionieren und kommunizieren, um ihre individuellen Ziele zu erreichen – und dabei doch ganz sie selbst zu bleiben.Zielgruppe: Durchstarter + ambitionierte alte HasenIm einstündigen Workshop von Dirk Hoenerbach (Personal Identity Berlin) lernen die Teilnehmer, welche Ausbildungswege und Studienarten sich für wen eignen, was private von staatlichen Hochschulen unterscheidet und wie das eigene Kind bei der Berufswahl ohne Druck unterstützt werden kann.Zielgruppe: Eltern von AbiturientenIn diesem 45-minütigen Workshop von Marina Schmidt (BusinessHelden Berlin) werden die Teilnehmer über Fettnäpfchen, in die fast jeder tappt, informiert und lernen überraschende Wege, um in Erinnerung zu bleiben. Sie bekommen konkrete Tipps, um am Messestand die richtigen Fragen zu stellen und einen tollen Eindruck zu hinterlassen. Dieser Workshop ist der beste Start in den Tag, um den Messebesuch erfolgreich zu machen.Zielgruppe: ProfessionalsIn diesem 45-minütigen Workshop von Sven Emmrich (BusinessHelden Berlin) wird daran gearbeitet, wie Bewerber mit einer Heldenstory im Anschreiben und Vorstellungsgespräch garantiert überzeugen. Die Teilnehmer lernen eine Formel, mit der sie ihre eigenen Erfolge authentisch und spannend verpacken können. Sie verstehen die Sicht des Personalers besser und haben dadurch bei der Bewerbung und auf der Messe mehr Erfolg.Zielgruppe: ProfessionalsDie Bedeutung des Fotos wird von vielen Bewerbern unterschätzt. Eine vorteilhafte Aufnahme kann Sympathie und Kompetenz vermitteln und so die Chancen, in die engere Auswahl zu kommen, enorm erhöhen. Auf der Messe haben Interessenten daher die Möglichkeit, sich beim Bewerbungsfotoservice von Picture People für das perfekte Bild ins rechte Licht rücken zu lassen.Die Bewerbungsmappe ist eine Visitenkarte. Sie soll den Empfänger von den Fähigkeiten des Kandidaten überzeugen und schließlich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bewirken. Der Knackpunkt: Personaler erhalten in der Regel zahlreiche Mappen täglich – also gilt es, schon auf den ersten Blick positiv aufzufallen, sich nicht mit „08/15″-Unterlagen zu bewerben, sondern sich professionell und individuell zu empfehlen. Auf der Jobmesse prüfen Experten vom STARK Verlag sowie von der Grone Schule daher mit geschultem Blick die Bewerbungsmappen der Besucher.Welcher Beruf passt zu mir? Worauf kommt es in einer zeitgemäßen Bewerbung an? Wie hinterlasse ich einen guten ersten Eindruck? Mit diesen und vielen weiteren Fragen kommen die Besucher zur Messe. Antworten erhalten sie in den zahlreichen Fachvorträgen und Präsentationen, die im Rahmen der Jobmesse von verschiedenen Referenten gehalten werden. Im Anschluss stehen die Redner selbstverständlich für weiterführende Fragen zur Verfügung.